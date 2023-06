Festa dell’Aeronautica a Pratica di Mare, Pomezia si ‘blinda’: strade chiuse e divieti, attese oltre 200mila persone

Il conto alla rovescia è ormai ampiamente avviato e manca davvero pochissimo all’inizio dei festeggiamenti a Pomezia per il Centenario dell’Aeronautica Militare. Oggi hanno avuto luogo intanto le “prove generali” della manifestazione con una giornata dedicata al personale Militare e alle relative famiglie. Ma l’attesa, chiaramente, è per domani quando l’aeroporto aprirà i battenti al pubblico (attenzione: per partecipare ed entrare nella base è necessario registrarsi su questo sito) così come nella giornata di domenica. Davvero monstre l’affluenza prevista: si parla di circa 200.000 visitatori e oltre (Fonte: Aeronautica Militare).

Strade chiuse, divieti, la viabilità modificata a Pomezia per la Festa dell’Aeronautica a Pratica di Mare 17 e 18 giugno 2023

Partiamo dal capitolo viabilità. Il weekend si preannuncia critico sotto il profilo della mobilità a Pomezia: da un lato domani, sabato 17 giugno, vista anche la concomitanza del mercato cittadino, si prevedono ore davvero da bollino rosso; dall’altro il traffico da e per il mare di Torvaianica considerando che questo sarà il primo vero weekend all’insegna del sole e del bel tempo. Il tutto unito alle disposizioni straordinarie proprio per disciplinare il flusso di persone che si muoverà verso Pratica di Mare per i 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Quali strade saranno chiuse domani e domenica a Pomezia, i divieti

Intanto sarà istituito un Divieto di Transito e di Sosta con rimozione forzata” in ambo i lati in via Monte D’oro, il tratto di strada compreso tra via Pontina SS148 e via Pratica Di Mare, così come in via Campo Verde, con deviazioni alternative del traffico veicolare, tranne per i residenti, per l’accesso alle attività Commerciale e ludico-ricreative, e per gli Utenti/Visitatori invitati e diretti nelle aree asservite al parcheggio per il successivo ingresso alla Base Dall’Aeronautica Militare di Pratica Di Mare. La nuova viabilità temporanea, precisiamo, sarà in programma dalle ore 07.00 alle ore 21.30 dal 17 Giugno 2023 al 18 Giugno 2023. Dopodiché le transenne, allo scopo di disciplinare il traffico, verranno posizionate nei seguenti punti:

n° 2 transenne in via Pontina intersezione con via Monte D’ Oro

n° 4 transenne in via Monte D’Oro intersezione con via Pratica Di Mare

n° 2 transenne in via Del Mare intersezione con via Pratica Di Mare

n. 2 transenne in via Campo Verde intersezione con via Del Mare

Chiusa Via Pratica di Mare

Inoltre, con un’apposita Ordinanza della Città Metropolitana di Roma, è stata disposta la chiusura al traffico in entrambe le direzioni con istituzione di divieto di transito (ad eccezione degli aventi diritto a vario titolo: residenti, attività commerciali, navette e autorizzati diretti verso l’Aeroporto) e di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di via Pratica di Mare nel tratto di strada compreso tra via Pontina SS148 e Via del Mare di Pomezia; stesso discorso per via Arno nel tratto di strada compreso tra la S.P. Pratica Di Mare e la S.P. Ostia-Anzio/Viale Po (sito in via di Pratica di Mare 45 – Pomezia).

Il servizio navetta per raggiungere l’aeroporto di Pratica di Mare

Considerata inoltre la presenza numerosa di visitatori all’evento provenienti da tutto il territorio nazionale al fine di agevolare gli spostamenti, in accordo e a supporto delle attività dell’ Aeronautica Militare, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione nei giorni 17 e 18 giugno 2023 un servizio di navetta gratuito dalla Stazione di Santa Palomba al parcheggio di scambio previsto in località Colli di Enea che rispetterà il seguente orario: dalle ore 9.00 (1° partenza dalla stazione di Santa Palomba) alle ore 19.00 (ultima Partenza dall’Aeroporto di Pratica di Mare). Le partenze avranno una cadenza regolare di circa 60 minuti l’una dall’altra, compatibilmente con la situazione del traffico prevista nelle giornate interessate dall’evento.

Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare, tutte le informazioni utili: come arrivare, dove parcheggiare, programma giorno per giorno

Per tutte le altre informazioni circa i festeggiamenti vi rimandiamo ai nostri approfondimenti pubblicati sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com. Intanto vi ricordiamo che per prendere parte all’evento, come detto in apertura, servirà prenotare la propria visita sul portale della difesa (qui i dettagli); per quanto riguarda i parcheggi sono diverse le aree messe a disposizione per chi arriverà con i propri mezzi: P1 e P2 (parking Aeroporto), il parcheggio a Castel Romano con navetta, le aree parcheggio mobilità leggera (moto, monopattini, biciclette, ecc), e ovviamente gli spazi riservati alle persone con disabilità. Il programma giorno per giorno della manifestazione aerea è consultabile qui.

