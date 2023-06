Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare: le immagini della Festa (FOTO E VIDEO)

Giornate di festeggiamenti in grande stile presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare a Pomezia dove è in corso la manifestazione organizzata per celebrare i 100 anni della Divisione. Dopo la giornata inaugurale di ieri, con un evento ristretto al solo personale Militare e alle relative famiglie, oggi l’apertura al pubblico con un afflusso stimato in circa 200.000 persone (se non di più). E domani si replicherà.

Tra gli appuntamenti più attesi ovviamente c’è il passaggio delle frecce tricolori. Ieri, venerdì 16 giugno 2023, c’è stato un primo assaggio e oggi, ma anche domani, sono attesi gli altri spettacoli. Tutti con gli occhi all’insù insomma, sia per chi si troverà dentro l’aeroporto – al quale è possibile accedere lo ricordiamo previa registrazione sul portale della Difesa – ma anche per chi si troverà a Torvaianica, magari direttamente dal mare. Ma la festa per il centenario dell’Aeronautica è molto di più: all’interno della base di Pratica di Mare sono stati allestiti musei, simulatori ludici messi gratuitamente a disposizione del pubblico di tutte le età, stand gastronomici e tanto altro. E poi spazio alla storia per rievocare, attraverso percorsi dedicati, le gesta degli uomini e delle donne in azzurro dalla nascita della Forza Armata fino al presente, con una proiezione verso il futuro. Infine, ma non certo per importanza, la possibilità di assistere alla tappa della Coppa Italia Droni con esibizioni, gare, testimonial d’eccezione e la possibilità di toccare con mano la realtà manutentiva dei piccoli oggetti volanti. Di seguito allora ecco alcune delle foto più belle realizzate in queste ore.

Le frecce tricolori

Ma le protagoniste assolute, in attesa dello show di oggi e domani pomeriggio (appuntamento alle 18.00), sono loro, le frecce tricolori, ovvero la Pattuglia Acrobatica Nazionale, pronte a lasciare a bocca aperta gli spettatori. Che saranno tantissimi, almeno 200.000 secondo le stime dell’Aeronautica.

Il programma di oggi e domani del Centenario dell’Aeronautica Militare a Pomezia

Questo il programma del pomeriggio di oggi e, a seguire, quello di domani, giorno conclusivo della manifestazione. Per tutte le informazioni circa i festeggiamenti vi rimandiamo ai nostri approfondimenti pubblicati sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com.

Programma pomeriggio Festa Aeronautica oggi sabato 17 giugno 2022

13.20 2^ parte flying display storico

2^ parte flying display storico 15.25 Parata Aerea

Parata Aerea 16.29 termine gara Coppa Italia Droni

termine gara Coppa Italia Droni 16.47 Inno d’Italia e sorvolo HH-139

Inno d’Italia e sorvolo HH-139 16.51 Formazione 100

Formazione 100 17.15 RSV display

RSV display 18.05 PAN

PAN 18.50-19.30 Flash Mob (con registrazione immagini)

Flash Mob (con registrazione immagini) 19.30-21.00 Intrattenimento musicale

Intrattenimento musicale 21.30 chiusura cancelli

Programma centenario aeronautica a Pratica di Mare domani Domenica 18 giugno 2023

Questo invece il programma di domani.