Pontina, strada completamente bloccata da Roma a Pomezia: oltre 2 ore per fare 15 chilometri

Domenica da bollino nero per i chi percorre la Pontina. L’ultima giornata dei festeggiamenti per il Centenario dell’Aeronautica Militare, infatti, hanno complicato la vita ai villeggianti che vogliono raggiungere le spiagge del litorale romano e del sud Pontino. Il traffico è impazzito sin dalle prime ore del mattino e al momento si registrano code a partire dall’Eur fino a Pomezia.

140 minuti per raggiungere Pomezia da Roma

La situazione è davvero critica: al momento i tempi di percorrenza sono di circa 140 minuti per andare da Roma a Pomezia. Va meglio, ma non di tanto, per chi viaggia nel senso contrario, con una media di circa 60 minuti. Ricordiamo che solitamente si raggiunge la Capitale da Pomezia in un quarto d’ora.

Traffico anche nelle strade limitrofe: lunghe code si registrano anche sulla Laurentina, in via di Trigoria, via dei Castelli Romani e via di Pratica di Mare, oltre che sul tratto iniziale della Colombo fino a Casal Bernocchi. Un tamponamento avvenuto questa mattina sulla Pontina all’altezza di Castel di Decima in direzione sud ha complicato ulteriormente la situazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti e le auto coinvolte non hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, risolvendo la questione pacificamente.

Code raddoppiate rispetto a ieri

Rispetto a ieri, quando per raggiungere Pomezia “bastavano” 60 minuti, oggi la situazione è drammaticamente peggiorata. I tempi di percorrenza, come detto, sono infatti più che raddoppiati. Le presenze previste alla manifestazione dell’Aeronautica, del resto, sono in aumento rispetto alla giornata di sabato di circa il 30%. E già ieri in aeroporto l’affluenza è stata di gran lunga maggiore rispetto a quanto previsto.

Ricordiamo infine che la viabilità nella zona di Pomezia è stata inoltre modificata con chiusure e deviazioni che si protrarranno fino alle 21.30 proprio in virtù della manifestazione in corso all’aeroporto militare.

Il programma dei festeggiamenti, la viabilità del 18 giugno

Intenso il programma della manifestazione che conta di portare a Pratica di Mare oltre 200.000 visitatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Per questo è stato predisposto dal Comune di Pomezia anche un servizio navetta da Santa Palomba con parcheggio di scambio nella zona dei Colli di Enea. Per tutte le altre informazioni circa i festeggiamenti vi rimandiamo ai nostri approfondimenti pubblicati sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com. Qui invece potete trovare il programma giorno per giorno della manifestazione aerea è invece consultabile qui.