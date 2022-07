Maneskin al Circo Massimo sabato 9 luglio, niente alcol, arriva l’ordinanza: ecco fino a quando

Roma. C’è trepidante attesa per il concerto dei Maneskin al Circo Massimo che si terrà domani, sabato 9 luglio. Se da un lato la gioia dei fan è davvero incontenibile, dall’altro i provvedimenti volti alla tutela della pubblica sicurezza non si fanno certo attendere.

È in questa direzione che si muove l’ordinanza, firmata oggi, dal prefetto Matteo Piantedosi. Con essa viene vietata la vendita e il consumo di alcol — birre, vino, superalcolici — in buona parte del centro storico. Il divieto entra in vigore il giorno del concerto e cioè sabato e resta valido fino alle 2 di domenica.

Il provvedimento e le aree di applicazione

L’ordinanza vieta la vendita ‘per asporto e somministrazione di bevande alcoliche’ ma non solo. Stop infatti anche al trasporto di bibite in contenitori di vetro per una maggiore tutela della sicurezza degli spettatori. Ma dov’è che sarà attivo il provvedimento?

Le aree interessate dall’ordinanza e nelle quali non si potrà né vendere né consumare alcolici sono le seguenti: Piazza Venezia, Piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, largo dell’amba Aradam, largo Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via della Greca, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello e piazza San Marco.

Multe ai trasgressori e la polemica sull’ordinanza

Previste multe per chi non rispetta l’ordinanza, oltre ad una massiccia presenza attorno all’area in cui si svolgerà il concerto — comunque molto più estesa dei ‘confini’ del Circo Massimo— di Vigili Urbani. Alla luce di quanto detto, non sono mancate le polemiche da parte di chi ritiene che quest’ordinanza sia altamente restrittiva e che creerebbe una disparità tra i locali fuori il concerto per i quali, come visto, la vendita di alcolici è vietata e quelli che invece si trovano dentro l’area dell’evento.