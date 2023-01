Ostia, disoccupato spende tutto per dipingere le ringhiere del cavalcavia abbandonato: poi mangia alla Caritas

Avevamo parlato di un vero e proprio “miracolo di Natale” e quest’oggi torniamo a darvi conto della situazione. Siamo ad Ostia, qui Giovanni — un uomo di 50 anni di origini romene e purtroppo disoccupato — aveva letteralmente preso a cuore la situazione in cui versava il cavalcavia presente sulla ferrovia della Roma Lido, da decenni abbandonato da Ama e dal Municipio. Giovanni ha dunque deciso di rimetterlo a nuovo, facendolo tornare allo splendore che merita.

Ostia, il miracolo di Natale: 50enne disoccupato riporta in vita il ponte abbandonato

La storia e l’impegno di Giovanni

Il lavoro andava avanti da diverso tempo e si è concluso proprio lo scorso 25 dicembre, in una giornata così magica e speciale com’è quella di Natale. Nonostante tale cavalcavia sia un punto strategico per la città era fatiscente, logoro ed arrugginito ma nel giro di circa un mese il signor Giovanni gli ha dato completamente una nuova vita. Un nuovo inizio che è stato reso possibile anche grazie ai soldi raccolti dalle offerte volontarie dei residenti. Un lavoro sinergico che ha portato al raggiungimento di un importante obiettivo, sotto il segno della volontà ma anche della solidarietà. Ma l’impegno di Giovanni non si è fermato. Mancava infatti da dipingere un lato della ringhiera.

Il post su Facebook

Grazie alla donazioni dei residenti, ‘Giovanni ha comprato 3 barattoli di vernice spendendo 60 euro’, si legge in un post del gruppo Facebook di quartiere, ‘fino ad oggi ha speso quasi 400 euro grazie alle donazioni dei passanti’, un gesto senza dubbio prezioso, a testimonianza che il bene comune va custodito anche grazie all’impegno di tutti.