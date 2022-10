Ostia, vandali prendono di mira il banchetto dei libri usati: scatta la gara di solidarietà (FOTO)

Libri bruciati e distrutti. E’ questo il desolante spettacolo che ieri, lunedì 24 ottobre 2022, gli avventori si sono ritrovati davanti a Ostia, al cosiddetto “curvone”. Qui un signore gestisce una bancarella di libri usati ed è una specie di istituzione su questa porzione di litorale (siamo in Piazzale Magellano). Qualcuno però, non si sa per quale motivo, ha deciso di mandare in fumo tutti i suoi beni.

Gara di solidarietà per la bancarella di liberi usati vandalizzata a Ostia

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social. Immediatamente è scattata la gara di solidarietà per cercare di aiutare il proprietario della bancarella rimasto vittima di questo atto vandalico: alcuni cittadini hanno infatti lanciato un appello per raccogliere altri libri usati da donare in modo tale da consentirgli di ricominciare la sua attività (per ulteriori dettagli potete seguire qui la discussione in merito su Facebook).

Come a piazzale Flaminio

L’episodio ricorda da vicino quanto accaduto a Roma quanto un piromane, poi individuato e denunciato, mandò in fumo la storica bancarella di libri usati ‘en plain air’, proprio a pochi passi dalla fermata della metropolitana Flaminio. I fatti erano avvenuti alle prime luci dell’alba dello scorso 9 luglio: a compiere il gesto, in quel caso, un senza fissa dimora di 50 anni.