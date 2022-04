Ostia, incidente alla regata, resta incastrata sotto la barca: ragazza in ipotermia

Momenti di tensione oggi a seguito di un incidente durante una regata. A causa del vento infatti una ragazza è rimasta incastrata sotto l’imbarcazione che si è poi capovolta. La giovane, in stato di ipotermia, è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale Bambin Gesù di Palidoro per gli tutti gli accertamenti del caso.

Incidente alla regata: in codice giallo una donna

Gli equipaggi della squadra fluviale della Questura di Roma, distaccamento di Fiumicino, sono intervenuti tempestivamente con le loro moto d’acqua per soccorrere la ragazza partecipante alla regata. La donna a causa del vento è rimasta incastrata sotto la barca che si poi è capovolta. Inizialmente in stato di incoscienza, la ragazza è stata assicurata sul gommone dell’assistenza e trasferita presso il punto di sbarco allestito al porto di Ostia al molo, dove ad attenderla vi era l’ambulanza predisposta dall’organizzazione.