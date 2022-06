Ostia ‘Sorvegliata speciale’: controlli serrati dei Carabinieri, 5 persone denunciate

La bella stagione è ormai arrivata e il litorale romano inizia ad essere ‘preso d’assalto’ da turisti ma non solo. Al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che negli ultimi giorni si sono concessi una pausa al mare, continuano incessanti i controlli dei Carabinieri.

I militari della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi del N.I.L. di Roma, hanno infatti svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Numerosi gli illeciti venuti a galla durante le verifiche. Sono state infatti denunciate 5 persone in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Roma per vari reati, nonché segnalate alla Prefettura di Roma 7 consumatori di sostanze stupefacenti ed infine, elevate sanzioni a due stabilimenti balneari per violazione della normativa sul lavoro.

Ostia, ‘sorvegliata speciale’: i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ostia Antica, Ostia e della Sezione Radiomobile, in diverse circostanze, hanno deferito un 50enne per il reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di un ciclomotore elettrico risultato rubato.

Sequestrato il mezzo e in attesa di restituzione al legittimo proprietario, i militari hanno poi denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli un pregiudicato 35enne di nazionalità romena. L’uomo è stato trovato in possesso in strada di notte e senza giustificato motivo, di arnesi idonei allo scasso, sottoposti a sequestro.

30enne alla guida in stato di ebbrezza

Nella rete dei controlli stradali è finita anche una 30enne fermata alla guida in evidente stato di alterazione con tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Alla giovane è stata ritirata la patente di guida e deferita per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Lotta allo spaccio: segnalati 7 giovani

I controlli dei Carabinieri hanno riguardato anche il fenomeno della lotta allo spaccio tra i giovani. In merito, sono stati segnalati all’Autorità prefettizia quali assuntori di droga ben 7 ragazzi. Quest’ultimi, sono stati trovati in strada con tanto di singole dosi di hashish e marijuana; il tutto ovviamente sottoposto a sequestro amministrativo.