Pamela Matropietro, omicidio e violenza sessuale: la Cassazione conferma l’ergastolo

C’era grande attesa, ieri, fuori la Corte di Cassazione a Roma per la sentenza nei confronti del 35enne nigeriano Innocent Oseghale, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana Pamela Mastropietro.

Non solo la mamma della giovane vittima, ma anche tante altre persone hanno aspettato con ansia la decisione del collegio giudicante. Un pronunciamento che è arrivato puntuale e ha confermato il pronunciamento degli altri due gradi di giudizio: l’ergastolo. Al 35enne veniva contestato oltre all’omicidio della 18enne anche la violenza sessuale, la distruzione e l’occultamento di cadavere.

Rigettato il ricorso del difensore del 35enne

La Cassazione ha rigettato il ricorso degli avvocati dell’imputato per l’annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello del tribunale di Perugia per l’aggravante della violenza sessuale.

Si tratta dell’ultimo step di una vicenda di cronaca che ha tenuto tutta Italia con il fiato sospeso. Pamela era stata uccisa nel 2018 e i suoi resti erano stati rinvenuti il 30 gennaio in due trolley.

La sentenza della Cassazione che conferma l’ergastolo

Nell’udienza di ieri il collegio della V sezione penale della Cassazione era stato chiamato a pronunciarsi solo sull’abuso sessuale, in quanto il 35enne era già stato condannato in via definitiva per l’omicidio. Gli ermellini hanno esaminato l’istanza del difensore di Oseghale sull’aggravante della violenza sessuale che la Corte ha ritenuto sussistere. Pertanto è stata pronunciata sentenza che ha confermato l’ergastolo nei confronti del 35enne.

La mamma di Pamela soddisfatta del pronunciamento anche se ha evidenziato: ‘Non finisce qui’

Soddisfazione è stata espressa, dopo la lettura del dispositivo, da parte della mamma di Pamela, Alessandra Verni, che ha annunciato anche l’intenzione di organizzare una fiaccolata il 30 gennaio in occasione dell’anniversario della morte della sua bambina, sottolineando comunque che la sua battaglia non finisce qua ‘non voglio che esca di prigione tra 10 anni’.