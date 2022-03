Panificio da ‘incubo’ a Testaccio: condizioni igieniche pessime

Continuano le verifiche a tappeto dei Carabinieri per tenere sotto controllo le normative anti-covid (e non solo) e per scovare eventuali furbetti. Tra lavoratori in nero o senza Green Pass, i militari della stazione Roma Aventino, insieme ai colleghi del Nas di Roma, hanno passato al setaccio un panificio ‘da incubo’ nel cuore di Testaccio.

Leggi anche: Roma, topi all’asilo già derattizzato 14 volte: genitori infuriati (FOTO E VIDEO)

Panificio da incubo a Testaccio

Prodotti in vendita senza data di scadenza e condizioni igieniche dei locali pessime. Ma non solo. Anche violazione in materia di tracciabilità e 9 kg di alimenti posti sotto sequestro. Così il titolare di un panificio da incubo a Testaccio è stato sanzionato per 4.833 euro. Ed è stata avanzata segnalazione all’Asl Roma1 per eventuale ulteriore provvedimento di chiusura attività.

Maxi multe nei ristoranti

Solo qualche settimana fa, sempre a Roma, i titolari di due ristoranti sono stati sanzionati dai Carabinieri. Unop er la mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p., per la mancanza delle schede dei prodotti alimentari nei frigoriferi e per la scarsa pulizia del locale magazzino, l’altro per carenze igienico-sanitarie nella cucina.