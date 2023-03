Parcheggiatori abusivi a Roma, sgominato sistema di racket a piazza Fiume. Si torna a parlare della figura del parcheggiatore abusivo nella Capitale, in un fenomeno che purtroppo ingloba sempre più quartiere capitolini. Oggi ci affacciamo sul territorio del Nomentano, dove i finti parcheggiatori avevano preso d’assalto la zona di piazza Fiume. Agevolati dai pochi parcheggi presenti in questo quadrante, si facevano pagare profumatamente per lasciar sostare le auto e soprattutto non danneggiarle in caso di mancate “mance”.

I parcheggiatori abusivi di piazza Fiume

Continuano i controlli della Polizia di Roma Capitale a contrasto dei parcheggiatori abusivi nella zona di Piazza Fiume. Ieri sera una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha fermato due uomini, di 25 e 60 anni, mentre seguivano alcuni automobilisti che avevano appena parcheggiato, chiedendo loro insistentemente denaro. Al termine delle procedure di identificazione i due sono stati sottoposti ad ordine di allontanamento e sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento di Polizia Urbana.

Situazioni che fanno rabbrividire, sempre più presenti soprattutto nel cuore del Centro Storico capitolino. I parcheggiatori sono arrivati ovunque, chiedendo il “pizzo” anche lì dove sono presenti le strisce blu e pretendo, di fatto, una doppia tassa a dispetto degli automobilisti. Le zone su cui è più facile incontrarli, come ben sappiamo, sono l’area del lungotevere, Testaccio, le piazze e i vicoli di Trastevere, l’area nei pressi della stazione Termini.

Ma non solo. Uscendo dal Centro Storico di Roma, episodi analoghi li riscontriamo anche fuori dai luoghi della movida, dove sono presenti le discoteche più famose della Capitale. Tra tutte, via Libetta sull’Ostiense, la zona nei pressi dell’Obelisco dell’Eur, in piena estate nei pressi delle discoteche di Ostia o piazza Quarto dei Mille, a pochi passi dal Pontile e la famosa piazza Anco Marzio. Un problema serio, cui troppi automobilisti non sanno più come gestire.