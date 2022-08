Parrucca, baffi finti e calamita: saccheggiava i negozi al centro commerciale Roma Est, preso ladro seriale

Pensava di riuscire a non essere individuato utilizzando una serie di diverse parrucche e baffi finti. E utilizzava una tecnica ormai collaudata per poter neutralizzare i dispositivi antitaccheggio. Ma, nonostante tutti i suoi espedienti, è stato “beccato” lo stesso e arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Furti in 6 negozi in poche ore

Lui, A. F., un cittadino di nazionalità italiana di 31 anni, in un solo pomeriggio, era riuscito a saccheggiare ben 6 diversi negozi del centro commerciale “ROMA EST“, nel quartiere di Ponte di Nona.

La tecnica

Per compiere i furti, l’uomo utilizzava particolari calamite, in grado di staccare i dispositivi antitaccheggio. In questo modo faceva razzia di vari articoli, dai profumi a vestiti e accessori di abbigliamento. A tradirlo l’ultimo colpo in una profumeria, dove i suoi movimenti hanno destato sospetto nella vigilanza del Centro Commerciale, che ha allertato la Polizia Locale. Gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), diretti dal Vice Comandante Dr. Stefano Napoli, sono giunti subito sul posto e hanno bloccato il 31enne, ancora in possesso dell’ultimo oggetto trafugato, un costoso profumo.

L’arresto

Gli agenti hanno poi individuato la vettura dell’uomo. La macchina era parcheggiata nei pressi del Centro. All’interno i caschi bianchi hanno trovato e recuperato tutta la refurtiva, per un valore di circa 800 euro. Dentro sono stati trovati anche diversi strumenti magnetizzati per rimuovere i dispositivi antitaccheggio, nonché parrucche e baffi finti utilizzate per camuffarsi e sfuggire all’occhio della videosorveglianza. Il 31enne è così stato arrestato, mentre tutta la refurtiva è stata riconsegnata agli esercenti derubati.