Roma, trovato 18enne ferito e privo di coscienza sulla banchina del Tevere: è giallo

Era a terra, in stato confusionale e non riusciva a muoversi, a raccontare perché stesse lì. Lui, un turista tedesco di 18 anni, è stato trovato, in queste condizioni, da un passante, che questa mattina, intorno alle 6.30, ha allertato un’ambulanza. E il giovane è stato trasportato prima al Santo Spirito, poi al San Camillo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla schiena.

Le indagini della Polizia

Il ragazzo questa mattina è stato trovato da un passante sul lungotevere Farnesina, nei pressi della banchina. Era lì a terra, in stato confusionale, molto probabilmente sotto effetto di alcol. Il giovane, quindi, è stato trasportato prima al Santo Spirito, dove è intervenuta una volante del Commissariato Monte Mario allertata dall’ospedale, poi al San Camillo, dove è stato operato e dove ora si trova in prognosi riservata.

Si tratta di una caduta?

Il giovane non è stato in grado di ricostruire quello che era successo nelle ore precedenti al ritrovamento e alla Polizia non ha saputo dire nulla. Ora spetterà agli agenti del Commissariato Trastevere fare chiarezza e ricostruire l’intera vicenda. Il turista tedesco è caduto dal muraglione? Era da solo quando è successo? Chi indaga non esclude nessuna pista.