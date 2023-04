‘Partitella’ a carte durante il Consiglio, beccato… il sindaco Roberto Gualtieri

Si stava annoiando? Oppure la questione sulla quale si era soffermato il Consiglio comunale era ormai stata sviscerata al punto che il Sindaco non aveva più niente da ascoltare o da dire in merito? Magari è stato solo un momento di relax nel corso di una delle solite assemblee fiume in cui si ‘esige’ che il primo cittadino sia sempre e costantemente attento nonostante sia anche lui in essere umano?

Immortalato mentre gioca a carte durante il Consiglio comunale

E diciamolo… con la ‘partitella’ a carte di ieri, ha certamente dimostrato di non essere tanto diverso dal reto del mondo, come i suoi cittadini, forse anche solo indirettamente, esigono. Qualcuno, ieri, non ha perso il momento e ha immortalato Gualtieri mentre si concedeva in momento di tregua con una partita a carte sul suo cellulare. Un video pubblicato da Affari italiani, che è diventato immediatamente virale.

Il primo cittadino seduto nello scranno del Presidente del consiglio è stato preso in fallo. D’altra parte il passaggio dietro di lui, da dove è stato girato il brevissimo video, è libero a qualunque componente del Consiglio: indistintamente esponenti di maggioranza o opposizione. Chiunque sia stato, è stato capace di cogliere l’attimo.

Il video ha scatenato critiche

Ma, autore a parte, il video ha inevitabilmente fatto scalpore provocando anche dure critiche. In quel preciso momento in cui il Sindaco stava giocando, l’assemblea stava parlando della Multiservizi e non è mancato chi come ‘Per Roma nostra’ su Facebook ha commentato: ‘Per gli amici della Multiservizi la vedo veramente brutta e dura. . Se l’interesse mostrato dal Sindaco Gualtieri è questo…behhh allora state freschi! Se la giusta attenzione per dei lavoratori di Roma Multiservizi Spa che è una partecipata del Comune (affidamento in house) per cui parliamo di dipendenti “comunali” è questa, figuriamoci per i cittadini romani!’. E in relazione a un’emergenza rifiuti che, secondo il Campidoglio, sarebbe ormai sotto controllo, sempre sui social c’è chi scrive: ‘Probabilmente mentre uno gioca a scopa… l’altra gioca a mosca cieca’.