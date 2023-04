Pasqua e Pasquetta 2023 a Cinecittà World e Roma World: orari, biglietti ed eventi in programma

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta se ci troviamo a Roma? Ovviamente la risposta è semplicissima: una giornata al parco divertimento di Cinecittà World e quindi Roma World. A Cinecittà World, per il periodo pasquale sono previste 40 attrazioni mozzafiato, con pranzi a tema per tutta la famiglia e soprattutto giornate all’insegna del mondo antico romano. Per il 9 e 10 Aprile, il parco divertimenti promette divertimento e risate per tutta la famiglia e i vostri amici.

Pasqua e Pasquetta a Cinecittà World

Per l’occasione, Cinecittà World promette 40 attrazione, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live per i propri ospiti e ovviamente pranzi a tema per tutti quelli che passeranno qui le due giornate. Il parco, in quei giorni, sarà aperto dalle 11 alle ore 18. Qui, i presenti conosceranno gli storici set che hanno fatto la storia del cinema italiano e soprattutto internazionale. Inoltre, si potrà provare l’esperienza di volare a 12 metri d’altezza con il cinema “Volarium”.

Si potrà poi provare la montagna russa “Inferno”, ovvero l’attrazione indoor che permette di visitare i Gironi infernali raccontati da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Poi, consigliamo di provare “Jurassic War”, il tunnel immersivo che ci porta indietro di 60 milioni di anni. Qui, i visitatori potranno vedere epiche battaglie tra i dinosauri più terrificanti della storia terrestre. Per chi ha voglia di adrenalina, consigliamo “Must Do” oppure “Altair”, il roller coaster a 10 inversioni.

Altre attrazioni

Per le attività con l’acqua, provate le discese di “Aktium” a 70 km/h. Da provare anche le quattro attrazioni de “Il regno del ghiaccio”, attrazione unica in Italia che si svolge sulla neve e sul ghiaccio. Non possono mancare i famosissimi Stunt Show Live, che quest’anno riprenderanno il tema del leggendario film (e cartone animato) “Scuola di Polizia”: garantito il divertimento, tra folli acrobazie e derapate con i veicoli più potenti del pianeta.