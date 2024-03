Pasqua Pernigotti, le nuove uova per le feste: collaborazione con Teddy Friends

Pernigotti lancia le nuove uova per Pasqua 2024. La curiosità dei fan è alle stelle: sorprese e buon gusto per le feste.

Pernigotti lancia le nuove uova pasquali in vista delle festività: le confezioni sono già pronte e il packaging sarà proprio l’arma vincente di quest’anno. L’azienda ha deciso di puntare molto sull’effetto sorpresa. Ci saranno le collaborazioni con Teddy Friends e Thun. I motivi per acquistare un uovo di questo genere sono molteplici: il primo è legato alla fattura delle sorprese.

Tutto di prima qualità. In grado di stuzzicare anche la curiosità dei più scettici. Poi c’è l’altro fattore. Quello legato al gusto: le possibilità nel 2024 sono aumentate ulteriormente. È possibile avere l’uovo da 260 grammi, quello da 350 grammi e in ultima istanza quello da 400 grammi. Tutto pronto con lo stesso intento: mangiare e celebrare la Pasqua con gusto. Una tradizione che coinvolge grandi e piccini.

Pernigotti, le nuove uova: tutte le tipologie

Cioccolato fondente e al latte, oltretutto è possibile optare per una terza via. Quella alle nocciole. Ci sono, infatti, anche le uova ricoperte: una vera e propria operazione legata al dolce con le sue particolarità e curiosità. L’azienda – non a caso – è leader del settore da anni. Tempo speso a riqualificare un’industria che non ha mai sofferto, ma ha avuto dei cali importanti.

Questo perchè in pochi hanno saputo rinnovarsi. Pernigotti appartiene a coloro che hanno sempre cercato di guardare avanti senza dimenticare da dove si viene. L’obiettivo finale è sempre uno: mettere la passione in cima al resto. La più bella sorpresa possibile nell’uovo di Pasqua.