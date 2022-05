‘Passeggiata in famiglia’: 16 cinghiali a spasso alla Balduina (VIDEO)

Ormai sono diventate scene familiari. Eppure, quando ce li troviamo davanti all’improvviso, ci stupiscono sempre. C’è chi si spaventa, chi si indigna, chi si meraviglia. Loro, i cinghiali, se non vengono disturbati sono innocui e indifferenti. Come ieri sera, a Roma alla Balduina. Inconsapevoli di aver rallentato il traffico veicolare con la loro “passeggiata in famiglia”.

Famiglia (numerosa) di cinghiali a spasso alla Balduina

Un branco molto nutrito, formato da tre adulti e ben 13 cuccioli, ha percorso le strade del quartiere, passando dai marciapiedi alle corsie. La scena è stata ripresa da Lucio Parlavecchio. “Inizialmente erano a piazza della Balduina, poi si sono spostati per le vie limitrofe. Correvano in varie parti. Me li sono ritrovati nuovamente davanti alla macchina e ho rallentato l’andatura per evitare che qualcuno li investisse. Probabilmente erano in cerca di cibo”.

Si è quindi formata una piccola fila di macchine per consentire il passaggio della famigliola di cinghiali. Il quartiere è ormai abituato alla presenza degli ungulati. Ma c’è anche chi non li tollera. Ultimamente si sono infatti verificati degli episodi di violenza nei confronti di questi animali, come il cucciolo decapitato nel parco dell’Insugherata.

Il flash mob in contro l’abbattimento dei cinghiali

Proprio questa mattina un flash mob si sta svolgendo al varco Ipogeo degli Ottavi presso l’omonima stazione in via del Casale Sansoni. Una trentina di animalisti di varie associazioni stanno manifestando pacificamente per evitare la mattanza dei cinghiali. I manifestanti richiedono maggior trasparenza, chiarezza e verità sulla peste suina. Il flash mob è stato promosso dall’associazione Animal Liberation.