Paura a Conca d’Oro: distrutte 4 auto nella notte. I residenti: ‘Serve maggior illuminazione’

Non c’è tregua, purtroppo per i residenti del quartiere romano di Conca d’Oro. Dopo il terribile incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30, un altro, spiacevole episodio interessa il quartiere. Sempre questa notte, infatti, quattro vetture sono andate distrutte.

Distrutte 4 auto nella notte: i fatti

I fatti sono avvenuti di fronte all’accampamento nomadi della stazione di via Val d’Ala. Come dicevamo, qui ben quattro auto sono andate distrutte, forse a causa di un incendio. Non sono note le cause del gesto né tanto meno i responsabili.

Sta di fatto che la rabbia e le lamentele dei residenti rispetto alla situazione in cui versano le strade del quartiere si fanno sentire.

La rabbia dei residenti

Tra poca pulizia delle strade e l’altrettanto scarsa, o del tutto assente illuminazione, il nodo della questione è presto spiegato. È proprio rispetto alla scarsa illuminazione delle strade che i cittadini manifestano le preoccupazioni maggiori.

Cresce infatti la paura legata al ripetersi di simili episodi ed in particolare, si teme che le condizioni di degrado e poca illuminazione delle strade possano costituire un precedente per il verificarsi di simili atti.

Insomma, sono tante le domande che i cittadini si pongono ma soprattutto quello che viene chiesto è una risposta concreta da parte dell’amministrazione del Municipio.