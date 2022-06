Roma, incidente frontale a Conca d’Oro: auto si ribalta, due feriti

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Brutto incidente ieri sera in via Conca D’Oro. Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 277, nel pressi del Gran Bar intorno alle 23:30.

Incidente a Conca d’Oro: feriti due uomini

Nell’urto uno dei due veicoli si è ribaltato e due persone sono rimaste ferite. A bordo di una delle due auto, una Jeep Renegade e una Madza, si trovava anche un bambino. Sul posto sono arrivate due ambulanze per soccorrere due uomini rimasti feriti. Uno dei due feriti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini. L’altro uomo ferito, meno grave, è stato portato invece all’ospedale Sant’ Andrea.

Chiusa la strada

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. Via Conca d’Oro è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fino all’1,30 per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada.

Gli altri incidenti

Varie le segnalazioni al Municipio da parte dei residenti per mettere un semaforo, ma nessuna risposta è arrivata da parte dell’amministrazione.

Ieri altri due incidenti uno grave, l’altro meno, sono accaduti nella stessa zona. Il primo avvenuto in via Prati Fiscali, dove un uomo a bordo di uno scooter si è scontrato con un furgone.

Lo scooterista, all’altezza di Via Val d’Ala, ha centrato un Fiat Ducato. L’uomo a bordo del Piaggio Beverly è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso al Sandro Pertini.

Ieri sera, invece, un altro sinistro, per fortuna mono grave, è avvenuto sempre tra uno scooter e un’auto.

