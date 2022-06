Incidente a Roma, scontro furgone-scooter: gravissimo centauro

Ancora un incidente a Roma, ancora un centauro trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Questa mattina, intorno alle 11, in zona Prati Fiscali un furgoncino e uno scooter, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati. E nell’impatto violento un uomo è rimasto ferito.

La dinamica dell’incidente di oggi in zona Prati Fiscali

A scontrarsi questa mattina in via dei prati Fiscali, all’altezza di Via Val d’Ala, un furgone, un Fiat Ducato condotto da un uomo italiano, e uno scooter, un Piaggio Beverly. Ad avere la peggio, purtroppo, il conducente del motoveicolo, che è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Sandro Pertini. Sulla dinamica stanno continuando a indagare gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano, che questa mattina sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

(Foto di Andrea Panci)