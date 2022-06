Grave incidente a Pomezia: ragazza in codice rosso

Non si è fermato, molto probabilmente, al semaforo rosso e lì all’intersezione si è scontrato con un’auto. Un impatto in cui ad avere la peggio è stata una ragazza, che fortunatamente non versa in condizioni gravissime e che è stata trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo di Roma.

La dinamica dell’incidente sulla Laurentina a Pomezia

L’autocarro, quello che non si sarebbe fermato al semaforo rosso, proveniva da Ardea, in direzione Roma, sulla Laurentina, mentre la ragazza, a bordo di un’utilitaria, da via delle Vittorie era diretta verso la Capitale. Lì a quell’intersezione, intorno alle 16.30 di oggi, i due mezzi si sono scontrati.

Come sta la ragazza ferita

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pomezia e il personale sanitario del 118, che ha provveduto ad allertare l’eliambulanza. La ragazza ferita, infatti, è stata trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo di Roma, ma non sembrerebbe versare in condizioni critiche.