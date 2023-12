Paura a Roma est, rapine in serie: tre colpi in cinque giorni

Roma est nel mirino: tre colpi in cinque giorni. Caccia al rapinatore seriale, il modus operandi è lo stesso: panico tra i residenti.

Roma est bersaglio dei rapinatori, ormai sembrano agire in gruppo. Questo il report delle autorità che sono arrivate a tracciare un profilo preciso. Si tratterebbe della gang delle rapine. In pochi giorni, cinque per la precisione, tre furti messi a segno con destrezza. Un vero e proprio collettivo che agisce indisturbato per via dello studio che accompagna ciascuna operazione. In questo periodo poi sembra essere tutto più semplice: non perchè manchi la sorveglianza, ma per via dei ritmi sempre serrati che scandiscono i giorni di festa.

Roma est bersagliata dalle rapine: è caccia al ladro

La calca di persone, i minuti contati e le necessità di fare. Tre aspetti che favoriscono la destrezza nel malaffare. Il modus operandi è sempre lo stesso: entrano, chiedono, ottengono. Gentilezza, panico e fuga. Questo coinvolge diversi quartieri: da Tor Bella Monaca a Fleming. Farmacie, supermercati ed esercizi commerciali al minuto. Il tasso di furti non solo è in aumento nel quadrante di Roma est, sembrerebbe essere ormai una zona collaudata.

Massima resa, minima impresa. Un trend che deve finire, mentre aumentano le denunce contro ignoti. Le autorità studiano dettagli e aspetti che potrebbero convergere fino a tracciare uno schema che possa ricondurre a volti, situazioni e criticità. Anche la “gang delle rapine” dovrà compiere qualche leggerezza. Le forze dell’ordine stanno aspettando proprio questo per porre fine a una vera e propria escalation di ruberie.