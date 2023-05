Paura a Roma, lanciato un mattone giù dal cavalcavia: colpito un camioncino AMA

Tanta paura nel pomeriggio di oggi per un dipendente Ama che mentre si trovava alla guida di una spazzatrice dell’azienda per i servizi ambientali che opera nella città, per ripulire il marciapiede di via Ignazio Silone, si è visto piombare sul mezzo un mattone, lanciato dal V Ponte di via Beppe Fenoglio, in zona Eur Laurentina.

Il mattone ha colpito in pieno la spazzatrice

Il mattone ha preso in pieno la spazzatrice rompendo il parabrezza e danneggiando la scocca del mezzo. Solo danni al macchinario Ama, per fortuna, a parte il grande spavento, il conducente non ha riportato ferite. Erano da poco passate le 15 di oggi, martedì 2 maggio quando si è registrato il fatto e immediatamente sono stati chiamati i carabinieri.

I Carabinieri sono accorsi e hanno avviato indagini

Sono stati gli uomini dell’Arma della stazione Roma Villa Bonelli ad accorrere sul posto per verificare quanto era successo. Sembra che gli investigatori non abbiano dubbi sul fatto che qualcuno abbia lanciato volontariamente quel mattone che ha colpito il mezzo Ama. Ora ai militari spetta il compito di cercare di individuare l’autore del gesto.

Un fatto che era già successo qualche mese fa

Un’indagine avviata immediatamente per quanto difficile, nella quale si spera possano contare sul supporto di testimoni oculari. Anche alla luce del fatto che non si tratterebbe del primo episodio che si verifica nel medesimo punto. Gli investigatori ricordano con chiarezza che qualche mese fa sarebbe avvenuto un episodio analogo. Un fatto che non può essere liquidato come una ragazzata visto che mette in pericolo l’incolumità delle persone e, nel caso di specie, ha rischiato di ferire gravemente l’operatore ecologico dell’Ama. Senza contare il pericolo di quanti percorrono anche a piedi quel tratto di strada. Le indagini, pertanto, proseguiranno nella speranza di dare nel più breve termine un nome al responsabile.