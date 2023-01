Denunciano i furti di carburante, aggrediti tre netturbini a Roma: uno è in codice rosso

Aggrediti prima dell’alba di oggi, 28 gennaio, mentre stavano per entrare nella sede operativa in piazza Sapri, nella zona Castro Pretorio a Roma. L’aggressione sembrava essere diretta a una sola persona, un tecnico di Ama. Ma, vedendo quello che stava succedendo, due suoi colleghi sono intervenuti e durante la colluttazione sono rimasti contusi anche loro. Le tre persone coinvolte avevano denunciato i presunti furti di carburante avvenuti all’interno dell’azienda. Adesso si dovrà capire se l’aggressione ha a che fare con questo o se si tratta di qualcosa di completamente diverso.

L’aggressore era armato di un oggetto tagliente, non si sa se un coltello, un taglierino o qualcos’altro. Una delle vittime dell’aggressione ha riportato, secondo quanto comunicato dalla stessa Ama attraverso una nota, delle contusioni al viso, mentre a un’altra persona è stata riscontrata una frattura multipla al polso, a causa delle quale dovrà sottoporsi a un intervento. La terza persona, il tecnico inizialmente oggetto dell’aggressione, invece, ha subito solo delle contusioni, per le quali è sotto osservazione in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Viminale e i sanitari del 119, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’Umberto I. Uno di loro in codice rosso, l’altro in codice giallo dinamico, mentre il terzo è stato curato sul posto.

La solidarietà del sindaco di Roma

«Gravissima l’aggressione ai danni di tre lavoratori AMA stamattina a Piazza Sapri. Mentre stava entrando nella sede operativa, uno di loro è stato aggredito senza motivo. I due colleghi, nel tentativo di difenderlo, sono stati a loro volta aggrediti. Poi l’aggressore è scappato e tutti e tre i lavoratori AMA sono stati ricoverati per accertamenti al Policlinico Umberto I. Uno ha riportato contusioni al viso, un secondo dovrà sottoporsi a un intervento per aver riportato una frattura multipla al polso, mentre il primo aggredito è sotto osservazione in ospedale», ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.