Paura al Torrino, scontro tra auto e moto: ferito centauro (FOTO)

Brutto incidente ieri sera pochi minuti dopo le 21:00 a Roma, in zona Torrino. Un’auto e una moto si sono scontrate in via Pechino, all’altezza del civico 1.

L’impatto è avvenuto nel tratto in direzione Mostacciano/Torrino tra una Peugeot 108 e una Yamaha TMax guidata da un ragazzo. Il giovane, a causa dell’impatto, è volato dalla moto, finendo rovinosamente a terra. Subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale S. Eugenio.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Tintoretto, che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(Foto di Dario Pantaleoni)