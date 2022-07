Paura alle porte di Roma: incidente con una betoniera, persona intrappolata nell’abitacolo

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi ad Anguillara Sabazia, un comune alle porte di Roma, a causa di un incidente stradale. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’autobetoniera e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuco per estrarla ancora cosciente dall’abitacolo del mezzo.

Incidente alle porte di Roma: i fatti

Questo pomeriggio, intorno alle ore 16,22 la Squadra Operativa ha inviato presso il comune di Anguillara Sabazia e precisamente in via Braccianese Claudia, km 12 ,la squadra VVF di Bracciamo con l’ausilio dell’ autogru (Ag17) in seguito ad un incidente stradale, in cui è rimasta coinvolta un’autobetoniera. Fortunatamente nessun altro mezzo è stato coinvolto.

I soccorsi

Le cause dell’accaduto al momento restano imprecisate. Ê stato necessario l’intervento dei soccorritori VVf affinché la persona venisse estratta viva ed ancora cosciente dalla cabine del mezzo industriale. La stessa è stata affidato al personale del 118 e trasportata al pronto soccorso.