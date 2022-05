Paura all’Eur: perde il controllo dell’auto e precipita per diversi metri, gravissimi 2 giovani

Un terribile incidente è avvenuto questa notte in zona Eur. Un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo della propria auto precipitando da diversi metri di altezza in un’area di parcheggio e distruggendo il parapetto sovrastante.

Sfonda il parapetto e precipita con l’auto a Roma

A seguito del violento impatto l’auto, una Toyota Rav 4, si è ribaltata e i due giovani sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Il ragazzo infatti non viaggiava da solo, con lui anche una giovane di 24 anni. I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 1.30, fra viale America e viale Beethoven, proprio di fonte la fermata della metro B Eur Palasport.

Gravi dopo essersi ribaltati con la macchina all’Eur stanotte

Le condizioni dei due giovani sono apparse subito serie. Entrambi sono stati infatti trasporti in codice rosso in ospedale. Il 25enne è stato condotto al San Camillo mentre la 24enne al Sant’Eugenio.

I rilievi

Presenti sul posto per tutti i rilievi la Polizia di Stato, gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno poi provveduto a transennare l’area per circa 10 metri, mettendo così in sicurezza il parapetto andato distrutto.