Incidente sull’Aurelia: si ribalta un’auto, un ferito e strada chiusa

Incidente sulla SS 1 Aurelia. Ancora un sinistro sull’Aurelia, dove la strada statale è stata poco fa chiusa temporaneamente al traffico all’altezza del chilometro 14,100. L’incidente è avvenuto in direzione Roma, in località La Massimina–Casal Lumbroso.

Incidente in via Aurelia, ferita una persona

A causa dell’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, uno dei veicoli coinvolti si è ribaltato. Il conducente del veicolo è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso dinamico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.