Pedone investito a Roma, uomo travolto dopo scontro tra auto e scooter: 52enne morto sul colpo. Ennesima vittima della strada sul territorio romano, dove un signore è rimasto vittima in un incidente tra due vetture. La tragedia si è verificata nella zona di Casetta Mattei, con la vittima che è morta immediatamente dopo l’impatto con i veicoli. Anche i paramedici occorsi sul posto per provare a salvargli la vita, hanno potuto constatare solo il decesso.

Investito da un incidente, muore un nuovo pedone a Roma

L’incidente si sarebbe verificato quest’oggi, 29 marzo 2023, all’ora di pranzo nella zona di Casetta Mattei. Il sinistro fatale si sarebbe verificato all’incrocio tra la via di Casetta Mattei e via dei Barbo. Le dinamiche, che ancora sono tutte da accertare, vedrebbero un’automobile, guidata da un uomo, scontrarsi con lo scooter portato da un ragazzo. La carambola, avrebbe spinto uno dei due veicoli addosso all’uomo di 52 anni, che nell’orario di lavoro – era un operaio – stava attraversando la strada per portare a termine delle mansioni.

L’uomo, dopo essere stato travolto dal veicolo, è apparso subito in condizioni disperate. Giunti sul posto i sanitari del 118, hanno provato diverse manovre di rianimazione per salvargli la vita. L’uomo sarebbe deceduto sul manto stradale, ancor prima di salire sull’ambulanza che l’avrebbe trasferito nell’ospedale romano più vicino. Si presume che le responsabilità dell’incidente siano dell’automobilista, trasferito per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito presso la più vicina struttura sanitaria.

Le ipotesi sull’incidente di Casetta Mattei

Da tali controlli, dovrà passare anche il guidatore del motorino. Probabile che il drammatico incidente abbia avuto origine per una distrazione al volante o addirittura un azzardo dell’automobilista, in dinamiche che però dovranno essere provate. Gli agenti, per fare le dovute perizie sul posto, hanno valutato di chiudere il traffico di via Casetta Mattei tra vicolo del Conte e via dei Caraffa.