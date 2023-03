Incidente sul lavoro ad Anzio, crolla un balcone: gravissimi 2 operai

Ancora un incidente sul lavoro e ancora due operai trasportati d’urgenza in ospedale. Questa volta ad Anzio, o meglio a Lavinio, sul litorale romano: è qui che questa mattina, poco prima delle 11, due operai, che stavano lavorando in una casa, in una villa in fase di ristrutturazione, sono rimasti gravemente feriti. Prima il crollo di un balcone (non interessato dai lavori), per cause da accertare, poi i due, che si trovavano al piano di sotto, centrati in pieno.

Incidente sul lavoro a Lavinio oggi

L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Lavinio, nei pressi dell’istituto Collodi, intorno alle 10.30, in via Machiavelli. I due operai stavano ristrutturando una casa quando, improvvisamente, un balcone (non interessato dai lavori) è crollato e li ha centrati in pieno. Loro si trovavano di sotto. E sono rimasti gravemente feriti, al punto che è stato richiesto l’intervento urgente e tempestivo dell’eliambulanza. Uno di loro, romeno classe 1970, è stato trasportato con l’eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale Gemelli di Roma. L’altro, invece, un italiano classe 1973, all’ospedale di Anzio. E ora spetterà ai medici prendersi cura di loro, che fortunatamente non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Immediato il tam tam sui social, come accade spesso in questi casi. È bastato un post per far scattare l’allarme: c’è chi, preoccupato, era convinto che l’incidente sul lavoro fosse avvenuto proprio nella scuola e molti genitori hanno temuto il peggio per i loro figli. L’incidente, invece, è avvenuto lì vicino, in una villa in fase di ristrutturazione. Spetterà ai Carabinieri di Lavinio, intervenuti sul posto, fare chiarezza e accertare l’esatta dinamica.

L’incidente mortale sul lavoro poche settimane fa a Cisterna

Solo poche settimane fa a Cisterna di Latina si era registrato un terribile incidente sul lavoro, dall’epilogo mortale. Francesco Mansutti, un 26enne molto conosciuto a Latina, ha perso la vita: è stato investito, per cause da accertare, da un trattore che in quel momento stava facendo manovra. Il dramma nell’azienda di famiglia. Inutili, in quel caso, i tentativi di soccorso e rianimazione: il cuore del giovane aveva già, e purtroppo, smesso di battere.

(Foto di repertorio)