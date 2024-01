Pierluigi Roscioli ospite a Masterchef: l’Antico forno a Roma dal 1972

Pierluigi Roscioli sarà ospite nella nuova puntata di MasterChef: perchè l’Antico Forno a Roma è un’istituzione da 52 anni.

Pierluigi Roscioli a Roma è una vera e propria certezza. Garanzia di buon gusto e cordialità, il noto Chef sarà ospite a MasterChef per parlare (anche) della sua attività. Chi è vissuto e vive attualmente nella Capitale, però, conosce bene l’Antico Forno. Attività in voga da 52 anni.

Mezzo secolo per affermare un certo tipo di scelta: quella che affianca la qualità alle specialità gourmet. Significa non incentrare l’offerta soltanto sulle materie prime, ma spingersi oltre. Un ostacolo superato grazie alla fiducia dei clienti e al palato che non tradisce mai. La storia è intima, privata e di famiglia. Ora il mestiere dei genitori lo tramandano i figli: nello specifico Alessandro e Pierluigi, mai domi per quanto riguarda la ricercatezza delle materie prime, ma altrettanto curiosi di sperimentare.

Roscioli, la sua storia

Così l’Antico Forno – in grado di fornire ai cittadini pane, pasta, pizza di prima qualità – diventa anche un ristorante. Da via dei Chiavari si allarga ulteriormente e arriva fino a via dei Giubbonari. Le coordinate del buon gusto passano da queste vie attigue, ma necessarie per capire la differenza tra cucina e approfondimento culinario.

L’Antico Forno, infatti, è anche salsamenteria e self-service. Oppure troviamo i classici coperti che non deludono mai. I piatti della tradizione romana – in prevalenza, ma non solo – accompagnano gli affezionati: carbonara, amatriciana, trippa, coratella. Tutto seguito da un taglio pregiato di carni fresche da grigliate o portare via.

Più di un Antico Forno

Il valore aggiunto di Roscioli, infatti, risiede proprio nella “consulenza” che fanno ai clienti. Consigliano non solo cosa mangiare, ma anche cosa prendere per cercare di rifare a casa certe prelibatezze. Anche di questo si parlerà a MasterChef con Pierluigi. Un’occasione di confronto che va a inserirsi in un percorso più ampio di cura e attenzioni al cliente. Una possibilità di apprendimento e avvicinamento ulteriore al mondo della ristorazione sul piano organizzativo e gestionale. Master non per caso, ma per scelta.