Più libri più liberi 2022 (alla Nuvola): eventi, stand e ospiti di giovedì 8 dicembre

Roma. Ci siamo, la nuova edizione di Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria, è pronta a prendere il via! Per gli amanti dei libri la fiera è senz’altro un irrinunciabile appuntamento per gettare un’occhio sulle novità del settore, conoscerne i futuri sviluppi nonché partecipare ai numerosi eventi in programma e perché no, sperare di conoscere il proprio scrittore preferito! La fiera che si svolge ogni anno, è promossa ed organizzata dall’Associazione Italiana Editori e si tiene alla Nuvola dell’Eur 7 all’11 dicembre, in una cinque giorni ricchissima di libri e cultura! La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma dalle curatrici Silvia Barbagallo e Chiara Valerio.

La fiera dedicata alla Piccola e Media Editoria si sviluppa nell’arco di cinque giornate e precisamente dal 7 all’11 dicembre. Numerosi i temi che verranno affrontati e senza dubbio un ruolo importante sarà occupato anche dalla guerra che ormai da diversi mesi si sta combattendo alle porte dell’Europa. L’iniziativa rappresenta un prezioso momento culturale dove i libri fanno la parte del leone ma non solo. Sono numerosissimi, infatti, gli eventi e gli ospiti in programma! Diamo un’ occhiata a quelli previsti per giovedì 8 dicembre, festività dell‘Immacolata.

Eventi dell’8 dicembre

In primis va detto che sul sito della fiera è possibile scegliere le giornate di proprio interesse cliccando sulla specifica icona selezionando poi la fascia oraria che si preferisce — mattina, pomeriggio o sera — così da poter stilare un programma davvero completo ed accurato. Per quel che riguarda gli eventi della giornata dell’8 dicembre segnaliamo nella mattinata: ‘Georges e Tigy Simenon. La seduzione dell’acqua’ ore 10.30 presso la Sala Venere, ore 10.30 ‘La vertigine del possibile’ presso la Sala Vega, ‘Comprendere il presente per prevedere il futuro’ alle ore 11 presso la sala Polaris. Nel pomeriggio e nella sera segnaliamo invece: ‘L’orizzonte dell’estinzione di massa’ alle ore 12.15 presso la sala Elettra e ‘Il camaleonte‘ alle 17.30 presso la sala Polaris.