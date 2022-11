Più Libri Più Liberi 2022 a Roma: date, programma, ospiti e biglietti

Più libri più liberi è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, la più attesa dell’anno, nella città Eterna, completamente dedicata ai libri, alla cultura, alla diffusione editoriale e al meraviglioso mondo che ruota intorno a tutte queste attività. Una fiera, un appuntamento annuale, promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Editori, che ritorna anche quest’anno alla Nuvola dell’Eur dal 7 all’11 dicembre. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma dalle curatrici Silvia Barbagallo e Chiara Valerio.

Roma, Più Libri Più Liberi: il ritorno della fiera della piccola e media editoria

Più Libri Più Liberi 2022: l’impegno per la libertà con i libri

Come sempre, l’evento editoriale dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi anche quest’anno riflette e si interroga sui grandi temi del nostro tempo. Tra i tanti, certamente la guerra che sta flagellando l’Europa: un dramma che non credevamo potesse accadere, proprio nel cuore del nostro continente. La libertà ritorna ad essere in pericolo, ad essere un tema fondamentale, oggi come sempre. Ogni forma di regime è un pericolo, ogni guerra attua inevitabilmente la logica del sopruso e della soppressione. Anche Più Libri Più Liberi, allora, si impegna e si batte per la libertà, con tutti i suoi mezzi a disposizione: libri, cultura e comunicazione partecipata.

Gli appuntamenti e gli espositori

In totale: 500 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. Un programma ricco di ospiti nazionali e internazionali, che portano a Roma il respiro senza confini di grandi tematiche sociali e politiche, filoni letterari che appassionano i lettori di ogni dove e suggestivi intrecci di stili e contenuti.

L’inaugurazione ufficiale della Fiera si svolgerà il 7 dicembre, alle 11, alla Nuvola.