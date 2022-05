Poste Italiane cerca personale: come candidarsi per le nuove assunzioni

Poste Italiane cerca personale. Se sei alla ricerca di un lavoro, non farti scappare l’opportunità di lavorare all’interno di Poste Italiane. La nota azienda ricerca infatti candidati da inserire nell’organico. Le posizioni lavorative offerte sono numerose e diversificate. Cerchiamo adesso di comprendere come inoltrare in modo efficace la propria candidatura.

Poste Italiane cerca personale: come fare per candidarsi

Le posizioni aperte per il mese di maggio contemplano diversi ruoli professionali e altrettanto diversificate sedi. Inoltrare domanda di lavoro presso Poste Italiane è semplice. Prima di tuto va detto che la procedura si svolge completamente online. Per questo motivo, prima di procedere assicurati di avere una connessione internet stabile e utilizza un pc piuttosto che lo smartphone, è decisamente la scelta più comoda.

Una volta entrato nel sito di Poste Italiane per inoltrare la propria candidatura basta accedere alla sezione “Lavora con noi” . Qui si potrà decidere se inviare la propria candidatura spontanea oppure inoltrare un cv per una specifica offerta di lavoro. Detto questo, è ovviamente di fondamentale importanza avere ben chiaro quali sono le posizioni aperte in azienda.

Le posizioni aperte: Digital, Technology e Operations

Poste Italiane cerca laureati in Ingegneria, Matematica, Informatica, Economia, Statistica, Digital Marketing, Industrial Design con massimo tre anni di esperienza e forte propensione digital. A livello contrattuale si offre un contratto a tempo indeterminato con prospettive di crescita; il termine ultimo per inoltrare le domande è il 31 dicembre 2022.

Portalettere

Un classico dei classici, intramontabile, Poste Italiane sta ricercando anche dei portalettere. Per candidarsi è sufficiente il diploma e la patente di guida (abilità che verrà testata anche in fase di colloquio) e, solo per la sede di Bolzano, il patentino di bilinguismo. Il termine ultimo per inviare la candidatura è il 10 maggio 2022.

Figure di Front End

Per le sedi in Trentino Alto Adige, Poste Italiane ricerca delle figure di front end. I requisiti richiesti sono il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo, da inviare unitamente alla candidatura. Inizialmente il contratto è a tempo determinato, per farlo poi diventare indeterminato.

Consulenti finanziari

L’azienda ricerca anche dei consulenti finanziari. Ci si potrà candidare fino al 31 maggio 2022 e l’inoltro del cv permetterò di prendere parte ad un virtual recruiting day, dove verrà presentata l’azienda. Tra i requisiti di accesso ci sono la laurea, ottima conoscenza del pacchetto office, predisposizione alla vendita e ottime doti comunicative.

Contract Management

Infine, ci sono posizioni aperte anche per il ruolo di Contract Management. Per candidarsi serve una laurea in discipline scientifiche o ingegneria ed almeno 3 anni di esperienza nel settore. La sede di lavoro è Roma e il termine ultimo per inoltrare la candidature è fissato per il 13 maggio 2022.