Corruzione in Tribunale: avvocato arrestata a Roma, riceveva documenti secretati da una “talpa”

Secondo l’accusa avrebbe ricevuto documenti coperti da segreto da una “talpa” all’interno del Tribunale di Roma. Lei, una giovane praticante Avvocato di 27 anni, è finita in arresto nell’ambito di un’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. La 27enne era dallo scorso dicembre nello staff dell’Assessorato Comunale alle attività produttive e alle pari opportunità. L’Assessore, l’intero Assessorato e il Comune risultano totalmente estranei alle indagini.

Le indagini

L’inchiesta ad ogni modo, portata avanti dalla Procura di Roma, mira a far luce su un episodio di corruzione. Secondo quanto ricostruito dall’accusa la 27enne avrebbe avuto una talpa all’interno del Tribunale di Roma a Piazzale Clodio, “talpa” che si cerca ora di identificare; tra di loro sarebbe avvenuto uno scambio di documenti che però erano coperti da segreto istruttorio. Adesso gli inquirenti stanno cercando di risalire alla persona interna al Tribunale che avrebbe passato le informazioni secretate alla praticante. E capire che tipo di rete si era instaurata e soprattutto per quale scopo.

Roma, inchiesta corruzione ferma i lavori a Termini. I commercianti: ‘Perdiamo un’occasione di rilancio’

Dall’Assessorato del Comune di Roma: “Rescisso il contratto con la praticante arrestata”

La giovane professionista intanto è finita agli arresti domiciliari. Dall’Assessorato del Comune di Roma fanno sapere nel frattempo che il contratto con la 27enne “è stato immediatamente rescisso”. La collaboratrice, secondo le dichiarazioni riportate su Repubblica, “ricopriva un ruolo di segreteria da fine dicembre”. Ad ogni modo “i reati contestati – spiegano ancora dall’Assessorato alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità con delega alla Sicurezza (estraneo alle indagini così come l’intero Assessorato e l’Assessore stesso come detto) – non attengono in alcun modo alle attività dell’ufficio”. Gli accertamenti e le verifiche per fare piena luce sul caso e sul ruolo della praticante Avvocato proseguono.

Roma, corruzione in Tribunale: arrestati due avvocati e misura interdittiva per un magistrato