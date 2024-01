Preso pusher delle discoteche a Roma: droga in ‘pista’ per i clienti

Controlli anti droga a Roma, fermato un pusher sorpreso a spacciare in un locale di Via Portonaccio. Tra i suoi precedenti anche un fermo a Milano, sempre in discoteca: adesso è finito in manette.

C’è anche l’arresto di uno spacciatore che a quanto pare era solito frequentare discoteche e locali della movida, tra le diverse operazioni portate a termine dalla Polizia di Stato in queste ore. Notizie di cui vi abbiamo dato conto stamattina: dalla base di spaccio scoperta a Torre Maura, dove la droga si ordinava tramite un codice Q3 anche con spedizioni a domicilio, all’intervento a Tor Sapienza, dove gli spacciatori vendevano morte “nientemeno” che ai lavoratori in pausa pranzo.

Un arresto per droga in Via di Portonaccio

Veniamo dunque all’ultima notizia. L’intervento dei poliziotti è scattato in Via di Portonaccio, dopo che gli agenti della sezione volanti erano stati allertati al 112 dai buttafuori di un locale della zona. Gli addetti alla sicurezza avevano infatti notato dei movimenti anomali, nel classico modus operandi di questi casi.

Tutto ruotava attorno ad un uomo, il pusher, che al centro della pista da ballo veniva avvicinato in più occasioni da diversi avventori del locale. Per poi dirigersi con questi verso i bagni. Individuato, lo spacciatore è stato così fermato ed identificato. Tra le sue disponibilità c’era un po’ di tutto: dalla cocaina, al crack fino all’ecstasy, oltre ad un importo di 350 euro segno che gli affari stavano procedendo per il verso giusto.

Recidivo

Si tratta di un soggetto di 38 anni, di origine campane. L’uomo, come detto, è stato trovato con indosso svariati involucri e pasticche e, a quanto pare, non era nuovo a questo tipo di attività. Sì perché a seguito degli accertamenti, il fermato, oltre ad essere già conosciuto alle forze dell’ordine, in passato era stato arrestato in una discoteca milanese in circostanze analoghe. In pratica era diventato un vero e proprio lavoro. Ultimate le indagini il 38enne è stato arrestato con la successiva convalida da parte del GIP.