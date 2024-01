Spaccio a Tor Sapienza, i clienti lavoratori in pausa pranzo: presi pusher nel parco

Spaccio a Roma, in particolare nella zona di Tor Sapienza (ma un altro importante blitz è avvenuto anche a Torre Maura). I pusher avevano trovato come loro clientela alcuni lavoratori che, approfittando della pausa pranzo, evidentemente erano in cerca di qualcosa in più oltre il semplice cibo. Ecco dove avveniva il tutto.

Operazioni anti-droga a Roma, sono ore di controlli a tappeto delle forze dell’ordine. Dal litorale, con i Carabinieri impegnati a Ostia, al centro, fino ad arrivare alle periferie (a Torre Maura è stato stroncato un grosso giro di spaccio). Tra le zone attenzionate c’è stata anche quella di Tor Sapienza.

Lo spaccio nel parco all’ora di pranzo

La zona non è certo nuova – purtroppo – al fenomeno. L’ultimo caso, eclatante, risale allo scorso dicembre quando una donna venne stuprata all’interno dello stabile abbandonato in Via Costi dove la vittima si era recata proprio per acquistare della droga. In queste ore invece l’attenzione degli investigatori si è concentrata nell’area del parco pubblico.

Qui, spiegano fonti della Questura, i pusher avevano stabilito la loro base di spaccio. I poliziotti (del commissariato Romanina, ndr), camuffandosi per frequentatori del parco, sono così riusciti a risalire al modus operandi dei due cittadini stranieri, successivamente identificati per un tunisino di 31 anni ed un peruviano di 20. La coppia aveva “fiutato” inoltre un particolare business, andando ad intercettare una specifica clientela.

L’arresto

I due infatti erano soliti stazionare nell’area verde verso l’ora di pranzo, in concomitanza con l’orario di uscita dal posto di lavoro dei potenziali clienti, su di una panchina in attesa. Infatti, anche poco prima dell’arresto, sono stati colti sul fatto mentre, dopo aver estratto da uno zaino una busta con un cucchiaino ed un bilancino, erano impegnati a confezionare delle dosi. I poliziotti, subito intervenuti, li hanno bloccati, vanificando un tentativo di fuga dei due e trovandogli indosso diversi quantitativi di stupefacente.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di recuperare e sequestrare quasi due etti di droga, tra hashish e cocaina, 3 bilancini di precisione e una somma di 700 Euro. Al termine del servizio i due stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, inoltre per il 20enne, è stato contestato anche il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’Autorità Giudiziaria ne ha poi convalidato gli arresti.