Previsioni meteo in Italia da lunedì 30 gennaio 2023: che tempo farà a Roma e nel Lazio

Quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni? Iniziamo subito col dire che il freddo non allenterà la sua corsa e, come da tradizione, i giorni della Merla saranno particolarmente rigidi dal punto di vista meteorologico. Le temperature scenderanno sotto zero al Centro Nord, soprattutto al mattino, ma anche al Sud l’inverno si farà sentire. Tuttavia, la situazione potrà cambiare a partire dal prossimo 30 gennaio, quando si potrebbero aprire diversi scenari nella Penisola dal punto di vista meteorologico.

Giorni della merla 2023 e previsioni meteo a Roma e nel Lazio: che tempo farà

Le previsioni meteo e i giorni della merla

Il mese di febbraio sarà piuttosto in bilico. Infatti, l’aria fredda proveniente dalla Russia sarà intralciata dal ritorno dell’anticiclone. Stando alle previsioni de ilmeteo.it, gli ultimi tre giorni di gennaio saranno caratterizzati da temperature piuttosto rigide. Previsto un abbassamento delle temperature sotto lo zero, di circa 3 gradi, in città come Torino, Milano e Bologna. Anche nella Capitale sono previste gelate diffuse. In ottemperanza alla tradizione, le giornate della merla saranno dunque ‘polari’ nei valori minimi mentre durante il giorno si potrà tirare in sospiro di sollievo in quanto le massime tenderanno a risalire leggermente.

Che tempo ci sarà lunedì?

La giornata di lunedì 30 gennaio dal punto di vista meteorologico sarà caratterizzata da un cielo generalmente poco nuvoloso ed a tratti velato su tutti i settori. Per quel che riguarda le temperature, le minime stazioneranno tra i -3/+1° C mentre le massime oscilleranno tra i 7/9°C. Per quel che invece riguarda i venti in pianura saranno piuttosto deboli o comunque moderati mentre più intensi da nord.