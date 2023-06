Prima la rissa, poi gli spari in strada a Roma: ferito un ragazzo

Dalla lite per incidente stradale agli spari il passo è stato breve. Al centro della vicenda due automobilisti tra i quali sarebbe nata una discussione per via di un piccolo incidente che li ha visti coinvolti. Tuttavia, appena scesi dalle rispettive auto la situazione è presto degenerata. Prima le parolacce e gli insulti, poi si è passati alle mani. Poi in aiuto di uno dei due sarebbero intervenuti anche altri tre uomini. A quel punto l’altro è rientrato in auto, ha preso la pistola dal cruscotto ed ha aperto il fuoco. A riportare la notizia è il Messaggero.

La rissa per un incidente e gli spari

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì scorso nel quartiere di San Basilio. Fatto scattare l’allarme, sono poi intervenute le forze dell’ordine che, una volta eseguiti tutti i rilievi del caso, sono riuscite a rintracciare l’uomo che aveva sparato. Si tratta di un uomo di 43 anni, pregiudicato e residente a Ceccano che adesso è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Giunte sul posto le forze dell’ordine hanno riportato la situazione alla normalità mentre gli investigatori hanno ascoltato la versione del ferito. La vittima è un 30enne romano che ha riportato una live ferita alla gamba e non è stato necessario il trasporto in ospedale. L’uomo ha confermato di aver chiamato i suoi amici appena si è accorto di quale piega stesse prendendo la situazione.

Le indagini

I colpi partiti sarebbero stati almeno tre. Ora, il sospetto degli investigatori è che in realtà si sia trattato di un agguato. Motivo quest’ultimo che spinge le autorità a fare chiarezza sui rapporti tra i due uomini che martedì si sono resi protagonisti della rissa in strada poi degenerata. Non si esclude inoltre la possibilità che i due possano essersi dati appuntamento, forse per concludere un affare ma che poi la situazione abbia preso una piega del tutto diversa. In corso ulteriori accertamenti sul passato del 43enne il quale ha suo carico precedenti per spaccio.