Tentato omicidio a Roma, lite finisce nel sangue: 33enne accoltellato in strada

Avevano iniziato a discutere, probabilmente per motivi legati alla divisione dei generi di prima necessità. E lo avevano fatto prima a bordo dell’autobus della linea 64, poi in strada: ed è proprio qui, sul marciapiede, che un 33enne egiziano, un clochard, è stato accoltellato da un altro uomo senza fissa dimora, un italiano di 52 anni che dopo settimane di indagini è stato rintracciato. E arrestato. Quella lite, che sembrava banale, lo scorso 1 maggio era finita nel sangue e a Roma via Nazionale aveva fatto da ‘sfondo’ a quel tentato omicidio.

Tentato omicidio a Roma tra clochard in via Nazionale

Era il 1 maggio scorso quando la vittima è stata trovata, nel pomeriggio, accasciata sul marciapiede in via Nazionale, all’ angolo con via Milano. E con una ferita da arma da taglio fra collo e spalla. Sul posto erano intervenuti i medici del 118, poi i Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno avviato da subito le indagini. Dalle prime testimonianze raccolte, il 33enne risultava essere stato colpito con un’arma da taglio da un soggetto, anche lui un clochard, col quale poco prima aveva avuto un acceso diverbio, iniziato a bordo dell’autobus linea 64 e poi degenerato sul marciapiede della fermata “Esposizione” di via Nazionale.

Chi è l’arrestato

I Carabinieri, che avevano avviato da subito le indagini, avevano trovato e sequestrato anche un taglierino insanguinato a terra. E, grazie al racconto dei testimoni, ai sistemi di videosorveglianza della zona e la denuncia della vittima, sono riusciti a identificare il ‘rivale’. I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale e del Nucleo Roma Scalo Termini sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo nel parco di Colle Oppio, luogo che frequentava spesso perché vicino alla mensa della Caritas. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli e ora dovrà rispondere di tentato omicidio. Per quella lite, ‘nata’ su un autobus e degenerata in violenza. E accoltellamento.