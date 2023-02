Prima strattonano una ragazza, poi arrestano il coetaneo intervenuto per difenderla: a processo sei vigili

Roma. Si sarebbero accaniti contro una ragazza che si sarebbe rivolta a loro usando un’espressione inopportuna. Ma non solo. Arrestato anche un ragazzo intervenuto per difenderla previa compilazione di un falso verbale. Protagonisti della vicenda sei agenti della polizia locale di pattuglia nella zona di Trastevere. Finiti a processo per arresto illegittimo, minacce, omissione d’atti d’ufficio e falso. Il giudice del tribunale di Roma ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero e li ha rinviati a giudizio. Ad incastrare gli agenti un video.

Prima la strattonano e poi arrestato il coetaneo che l’ha difesa

I fatti risalgono all’aprile del 2021, ad eseguire il fermo – stando alla ricostruzione avvenuta in sede di indagine – un 47enne e un 63enne mentre gli altri quattro colleghi ne avrebbe attestato al legittimità. In quella circostanza, erano ancora in vigore le regole per il contenimento della pandemia, coprifuoco compreso, e un gruppo di ragazzi e ragazze si trovava in strada, a Trastevere quando ha incrociato la pattuglia. La ragazza protagonista della vicenda avrebbe apostrofato i vigili così uno di loro le si sarebbe avvicinato. Le versioni delle parti coincidono fino a questo punto.

La versione dei vigili e quella dell’accusa

Gli agenti hanno invece spiegato che lo studente avrebbe aggredito il collega, afferrandolo per i polsi ed offendendolo. In questa situazione gli agenti si sono trovati costretti ad utilizzare la manette e lo spray al peperoncino per porre fine a quanto stava accadendo. Questa versione, tuttavia, pare essere smentita da un video entrato in possesso del pm. Per l’accusa, invece, il vigili avrebbe afferrato la ragazza per un braccio e strattonata. Per provare a difenderla un coetaneo sarebbe intervenuto e lo stesso agente, di tutta risposta, lo avrebbe insultato, schiaffeggiato e poi arrestato. Il collega lo avrebbe assecondato e il giovane è stato poi portato negli uffici della polizia locale. Una volta identificato è stato lasciato andare.