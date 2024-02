Primavalle, sospeso un esercizio commerciale VLT: denunciato il proprietario, faceva entrare i minori di nascosto

Primavalle, sospeso un esercizio commerciale in via Domenico Svampa per diverse irregolarità: in primis accesso ai minori per VLT.

Esercizio commerciale sospeso in via Domenico Svampa per via di reiterati abusi e irregolarità. In primis il locale è adibito a videolottery e, con un meccanismo apposito che non bloccava l’ingresso, potevano entrare avventori di qualsiasi età e questo è vietato dalla Legge.

In particolare rispetto al gioco d’azzardo, inoltre sono state riscontrate irregolarità sugli scontrini e si registra anche la mancata esposizione della licenza. Ora revocata per 5 giorni, il proprietario denunciato in libertà. Sulla porta principale ora campeggia la scritta: “Locale sottoposto a sequestro dal Questore”.

Primavalle, sospesa la licenza a un esercizio commerciale

Si moltiplicano nella Capitale le chiusure di esercizio pubblico per quanto riguarda la presenza irregolare di meccanismi legati al gioco d’azzardo e non solo. C’è un’intera normativa che regola l’utilizzo e la presenza di certi dispositivi e macchinari in bar e ristoranti. Oppure esercizi pubblici.

Un tempo c’era il divieto assoluto: attualmente è possibile esporle ma con tutte le cautele del caso. Le autorità – in relazione a quanto successo in via Svampa – non hanno potuto agire diversamente, anzi proprio grazie alla loro tempestività si è evitato il peggio: si registra, infatti, un regolare viavai di minorenni – stroncato sul nascere – che ha fatto insospettire le Forze dell’Ordine.

Leggi anche: Roma, grosso cinghiale nel cortile delle case popolari al Quadraro: animale narcotizzato

Minori senza permesso alla VLT

Le quali si sono appellate all’articolo 100 del TULPS. Testo Unico di Pubblica Sicurezza e la sospensione della licenza si è dimostrata essere l’unica via percorribile. Altro viatico non era possibile, ma l’auspicio è che la “lezione” sia stata sufficiente. Le Forze dell’Ordine se lo augurano, altrimenti sono pronte a tornare. L’esercizio commerciale resta attenzionato: nel mirino delle autorità. Cerchiato di rosso su un ipotetico taccuino dei cattivi, per evitare – se possibile – l’aggravante della recidiva.