‘Problemi tecnici ed economici’: Gigi D’Alessio annulla senza preavviso il concerto a Cinecittà World. Il parco: “Faremo causa”

Il concerto in programma sabato 3 settembre di Gigi D’Alessio non si terrà. Ad annullarlo, mandando ‘su tutte le furie’ la Direzione del Parco Divertimenti Cinecittà World dove si sarebbe dovuto tenere l’evento, il management dell’artista. La cancellazione, la seconda peraltro dato che già a giugno il concerto era stato rinviato, è arrivata a poche ore dall’evento causando così un notevole disagio sia al Parco che chiaramente a chi aveva acquistato il biglietto. Ma ecco cosa è successo.

Annullato il concerto di Gigi D’Alessio a Cinecittà World

Questo il comunicato apparso poco fa sulla pagina (e sugli altri profili ufficiali) di Cinecittà World.

“Abbiamo ricevuto ieri sera, senza alcun preavviso e motivazione, via PEC il seguente messaggio dall”organizzatore di Gigi D’Alessio”, esordisce il comunicato. “Gentile Cinecittà World, in riferimento all’evento organizzato in oggetto che doveva tenersi il prossimo 03 settembre 2022 presso Cinecittà World in Roma dalle ore 18:00 alle ore 02:00, si comunica che per problemi tecnici ed economici l’evento è stato rimandato a data da destinarsi; Spiacenti del disguido, sarete contattati per un eventuale incontro tra le parti. distinti saluti””.

“Nessun rispetto per chi ha comprato il biglietto, faremo causa”

“Siamo sconcertati da un comportamento che non ha mostra nessun rispetto nei confronti del pubblico che intendeva partecipare al concerto, già rimandato senza motivo apparente il 24.06″, prosegue la nota. “Cinecittà World Spa ha dato mandato ai propri legali di intentare causa agli organizzatori ed al management di Gigi D’Alessio per questa decisione inaccettabile, unilaterale e gravemente lesiva nei confronti del pubblico e dell’immagine del parco. Le richieste di rimborso possono essere inoltrate direttamente agli organizzatori. Nel caso non venga dato risconto alle mail Cinecittà World fornirà in via privata i numeri di cellulare degli organizzatori“.

Cosa succede a chi aveva comprato già il biglietto

Ma cosa accadrà adesso a chi aveva acquistato il ticket per assistere al concerto? Lo staff di Cinecittà World fa sapere che “per non rovinare il weekend già programmato dagli ospiti che intendevano partecipare all’evento indipendentemente dal rimborso, i biglietti e pacchetti parco + hotel saranno comunque validi per l’accesso al parco, a tutte le attrazioni e agli altri eventi previsti nelle giornate“. Inoltre “i soli biglietti di ingresso saranno validi per come ingresso al parco + saltacoda (richiedibile presso il Cinecittà Shop) per tutta la stagione fino all’8.1.2023”.

I commenti

Inutile dire che, in pochi minuti, sulla pagina di Cinecittà World sono iniziati ad arrivare numerosi commenti di indignazione per l’accaduto. Di seguito il post pubblicato dal Parco: