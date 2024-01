Quando apre il nuovo ristorante di Cracco a Roma

Carlo Cracco è senza dubbio uno degli chef più famosi del nostro paese. Ex volto tv di programmi come Masterchef e Hell’s Kitchen, adesso è pronto per sbarcare nella Capitale con un suo ristorante.

Carattere (apparentemente) duro e severo, il suo personaggio – anche e soprattutto grazie alla televisione – è diventato iconico. Sicuramente è uno degli chef più “in” nel panorama italiano (e non solo), ma anche uno dei più chiacchierati al centro talvolta di polemiche sia social che sulla stampa. Insomma, quasi sempre, quando c’è di mezzo lui, c’è una notizia da raccontare.

Del resto il suo lungo curriculum parla per lui: a partire dalle stelle Michelin ottenute grazie al suo lavoro, ben 5 fino a questo momento. Allievo di Gualtiero Marchesi a Milano, alcuni dei suoi piatti hanno fatto letteralmente il giro del mondo (come l’uovo marinato oppure le melanzane ai fiori di sanbuco tanto per citarne due) facendo incetta di premi e riconoscimenti.

I ristoranti di Cracco

Non sempre, c’è da dire, le iniziative promosse dal talentuoso chef hanno incontrato il favore di critica e pubblico. Il suo è un percorso condito di alti e bassi, con sei ristoranti tra aperti e chiusi fino a questo momento. Scelte coraggiose, poi la crisi dovuta al Covid, e qualche conto in perdita, bilanciato tuttavia dalla fama conquistata grazie al mondo della tv e degli spot pubblicitari. Che gli è valso parte del suo successo.

Perché Cracco, simpatie e antipatie a parte, ha dalla sua non solo le stelle Michelin ma anche una lunga sfilza di onorificenze che spaziano dalle “forchette” del gambero rosso, ai prestigiosi “cappelli” rilasciati dalla guida specializzata de L’Espresso. Nessuno può metterne in discussione l’abilità in cucina, ecco. Ad oggi, sul suo sito ufficiale, campeggiano in bella mostra le attività, tra le altre, del suo caffè, dell’omonimo ristorante e della celebre galleria a Milano.

Ristorante di Carlo Cracco a Roma: quando aprirà

Adesso però lo chef sembrerebbe essere pronto a fare “armi e bagagli” trasferendosi – simbolicamente – a Roma. Sì perché Cracco è pronto a lanciarsi in una nuova avventura nella Città Eterna. E i tempi, da quanto si apprende, sarebbero stringenti. E’ prevista infatti per la prossima estate l’apertura di un Hotel di lusso che affiderà la sua cucina proprio al tenebroso quanto implacabile ex giudice di Masterchef. La struttura alberghiera è quella del Corinthia Rome che dovrebbe aprire al pubblico entro l’estate 2024 secondo quanto riferito da Elle Decor.

Si tratta di una catena di alberghi di lusso con attività già aperte un po’ in tutto il mondo tra Europa, Africa, e Medio Oriente: nel caso di Roma la location dovrebbe essere quella dell’ex sede della Banca Centrale d’Italia che lascerebbe così spazio all’albergo. Un progetto che risale a qualche anno fa quando la compagnia maltese aveva ratificato l’accordo con il fondo inglese Reuben Brothers, che a sua volta aveva comprato l’ex sede della Banca Centrale d’Italia. Hotellerie di lusso in piazza del parlamento, con camere, suite, terrazza panoramica e SPA.

Cracco: “Roma? Grande opportunità per me”

Così parlava Carlo Cracco lo scorso anno, a luglio. “Roma ha una vocazione turistica naturale – spiegava a La Repubblica – ed è il momento storico per la Capitale per assicurarsi un nuovo futuro, innalzando il livello qualitativo della sua proposta”. E a dargli una mano potrà essere dunque proprio lo chef di Creazzo al quale, all’interno di questo Hotel extra lusso, sarà affidata la parte beverage and food. Aggiungendosi così alle tante proposte “stellate” della Capitale.