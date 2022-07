Lazio, vaccino anti Covid: al via dal 14 luglio le prenotazioni per gli over 60

Lazio, vaccino anti Covid. Dopo l’ufficializzazione dell’estensione della quarta dose anche per gli over 60, adesso c’è una data. Nel Lazio sarà infatti possibile prenotarsi per l’inoculazione già a partire dal prossimo 14 luglio.

Quarta dose over 60 nel Lazio: quando ci si può prenotare

Numeri alla mano, in regione sono 700mila gli ultra60enni che a partire dal prossimo giovedì potranno prenotare il secondo richiamo. Va detto che fino a questo momento, la quarta dose era prevista solamente per gli over 80 e per i soggetti fragili ma di qui a poche ore, il quadro della situazione è radicalmente mutato.

Dopo le dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza che comunicava l’estensione della quarta dose anche per gli over 60, adesso — come stiamo vedendo — nel Lazio c’è anche la data a partire dalla quale sarà possibile prenotarsi. Si tratta del prossimo 14 luglio, quando gli over 60 potranno prenotare l’appuntamento per la quarta dose in uno degli hub dedicati.

Il provvedimento nasce a seguito del costante aumento dei contagi avvenuto nel corso delle ultime settimane. Aumento che ha destato non poca preoccupazione negli esperti e che ha reso necessaria l’aumento delle persone che possono ricevere questo secondo richiamo.

Modalità e somministrazioni

Come abbiamo ormai imparato a conoscere, le modalità con le quali sarà possibile procedere alla prenotazione rimangono le medesime. Per prenotare il richiamo sarà infatti sufficiente seguire le indicazioni riportate nel portale regionale.

Inoltre, come ricorda anche l’assessore regionale D’Amato — che da diverse settimane spingeva in un provvedimento in questa direzione — le somministrazioni della quarta dose per gli over 60 potranno essere effettuate anche presso il proprio medico di medicina generale e presso le oltre 500 farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione.

Gli hub

Per vaccinare quante più persone possibili, raggiungendo così la platea per la quale è stata estesa la somministrazione, si procederà con la riattivazione di diversi hub vaccinali quali ad esempio: la Vela a Tor Vergata, l’Istituto Spallanzani, quello della stazione Termini e quello di piazzale Ostiense Acea.