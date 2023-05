Race for the Cure 2023 al Circo Massimo, screening gratuiti e domenica la corsa

Circo Massimo. Da oggi si apre la 24^ edizione della “Race for the Cure 2023”. Una quattro giorni di salute, sport e benessere per la lotta ai tumori del seno. Scende in campo anche l’equipe del camper “Questo non è amore” della Polizia di Stato. Dal 4 al 7 maggio, presso il Circo Massimo, avrà luogo il consueto appuntamento con la manifestazione “Race for the Cure”, evento dedicato alle Donne in Rosa che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, vere protagoniste del cambiamento culturale nell’approccio alla malattia.

La “Race for the Cure 2023” al Circo Massimo

In particolare nella mattinata odierna, alla presenza del Questore di Roma, dei vertici delle Forze Armate, dell’Assessore Onorato e dell’Assessore Pratelli, del Prof. Riccardo Masetti, Presidente della Komen Italia e della madrina storica, l’attrice Mariagrazia Cucinotta, è stato inaugurato il Villaggio della Race For The Cure, all’interno della splendida cornice del Circo Massimo. Il Camper della campagna della Polizia di Stato “Questo non è Amore” ha preso parte alla prima giornata della manifestazione.

La Polizia di Stato parlerà di sicurezza per le donne

Il personale specializzato della Divisione Anticrimine, dell’U.P.G.S.P., della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario della Questura di Roma ha accolto i cittadini presenti nel Villaggio, distribuendo materiale, brochure informative e rispondendo alle numerose domande. La Polizia di Stato ha colto l’occasione per far incontrare due temi importanti, ovvero la salute delle donne e la loro sicurezza, durante la “Race for the Cure”, ovvero la più grande manifestazione benefica per la lotta ai tumori del seno e la salute delle donne in genere, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio delle principali Istituzioni e Forze Armate.

Gli screening gratuiti al Circo Massimo

Ogni giorno, dalle 10 alle 18, all’interno del Villaggio della Salute si potranno effettuare degli screening gratuiti. Si potranno quindi fare esami diagnostici e avere delle consulenze sanitarie, grazie al servizio della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS , che da oltre vent’anni collabora con Komen Italia. Tra le realtà che daranno un importante aiuto, anche l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola e di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda,Federfarma, Commissione Difesa Vista Onlus, Ars Medica e Otoclinc, che offriranno assistenza prestazioni specialistiche per la prevenzione dei tumori ginecologici.