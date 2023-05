Race for the cure 2023 a Roma domenica 7 maggio: percorso e strade chiuse

Dal 4 maggio e fino a domenica 7 maggio prossimi, al Circo Massimo di Roma ci sarà la XXIV edizione della Race for the cure. Una quattro giorni di eventi all’insegna, dello sport, del fitness, della sana alimentazione e del benessere psicologico che si svilupperanno tra gli oltre 100 stand che verranno allestiti per l’occasione.

Villaggio della Salute per screening gratuiti alle donne

Tutti e quattro i giorni il sipario sulla manifestazione salirà alle 10 per calare alle 20, ma il nodo centrale dell’evento sarà il Villaggio della Salute. Una postazione che offrirà alle donne presenti la possibilità di sottoporti a screening gratuiti. Oltre questa che rappresenta una grande iniziativa sia di prevenzione che di cura, sono tante altre le attività previste.

In particolare domenica 7 maggio, è prevista la consueta passeggiata su 2 chilometri e la corsa su 5 chilometri che sarà aperta a tutti. Quest’anno, però, ci sarà anche, per la prima volta, una vera e propria competizione sportiva di corsa, rivolta ad atleti che si svilupperà su un percorso di 8 chilometri.

Per l’occasione domenica, dopo le premiazioni dei partecipanti alle competizioni sportive, ci sarà un intrattenimento musicale offerto da Radio Globo presso il Village race e un PinkNic. In quest’ultimo caso si tratterà di un pranzo all’aperto con il quale si vuole stimolare i partecipanti a prediligere una sana alimentazione.

Le limitazioni del transito veicolare per consentire la manifestazione sportiva

Per consentire la “Race for the Cure”, corsa podistica a sostegno della lotta ai tumori del seno, è stata disposta una particolare regolamentazione del traffico: saranno interdette al traffico veicolare anche via del Teatro Marcello, via di San Gregorio e, in parte, via Cavour, piazza Venezia, Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla e viale Guido Baccelli. Alle 14 le strade saranno riaperte al transito veicolare fatta eccezione per via dei Cerchi, via del Circo Massimo e via della Greca, dove il traffico tornerà regolare alle 15.30.