QUO VADIS, Al cinema nel Cuore di Roma: ecco quando, dove, la programmazione, i film e gli ospiti

Se Roma è una delle città più belle del mondo, un motivo c’è. E per capirlo basterebbe studiare un po’ delle sue origini scoprendo come sia, da sempre, una città spettacolare. Per questo il centro della Capitale si trasforma in un cinema all’aperto dove poter vedere alcuni dei film più belli sulla sua storia. Una rassegna cinematografica sicuramente da non perdere dove si potrà fare un salto all’indietro nel tempo e confrontarsi con tantissimi ospiti. Vediamo dove e quando.

QUO VADIS? Al cinema nel Cuore di Roma

La rassegna cinematografica si terrà dal 1° al 10 Luglio 2022, dove il Parco archeologico del Colosseo ospiterà, nella terrazza del Tempio di Venere e Roma, QUO VADIS? Al cinema nel cuore di Roma. Il fascino dell’antico in 10 grandi film. Iniziativa promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco archeologico del Colosseo. I film di ogni genere ed epoca saranno introdotti ogni sera da esperti di storia antica, scrittori, critici e giornalisti.

Il programma

*Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli italiani. Per i film italiani in versione originale ci saranno i sottotitoli in inglese.

Venerdì 1° Luglio

Ave, Cesare! (Hail, Caesar!), Joel & Ethan Coen, 2016, 106’ introducono: Piera Detassis e Walter Veltroni

Sabato 2 Luglio

Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz, 1963, 243’ introducono: Valeria Arnaldi e Marisa Ranieri Panetta

Domenica 3 Luglio

Il primo re, Matteo Rovere, 2019, 119’ incontro con Matteo Rovere e Alessandro Borghi, modera Ilaria Ravarino

Lunedì 4 Luglio

Dolci vizi al foro (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum), Richard Lester, 1966, 99’ introduce: Emanuela Martini

Martedì 5 luglio

Fellini Satyricon, Federico Fellini, 1969, 127’ introducono: Steve Della Casa e Marisa Ranieri Panetta

Mercoledì 6 luglio

Asterix e il segreto della pozione magica (Astérix: Le Secret de la Potion Magique) A. Astier, L. Clichy, 2018, 85’ introducono: Oscar Cosulich e Andrea Schiappelli

Giovedì 7 luglio

Scipione detto anche l’Africano, Luigi Magni, 1970, 94’ introduce: Alberto Crespi

Venerdì 8 luglio

Spartacus, Stanley Kubrick, 1960, 198’ introducono: Giovanni Brizzi e Paolo Di Paolo

Sabato 9 luglio

Totò e Cleopatra, Fernando Cerchio, 1963, 100’ introduce: Emiliano Morreale

