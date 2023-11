Regione Lazio, c’è l’accordo con il Governo: un miliardo e 200 milioni in trasporti e infrastrutture

Regione Lazio, un tassello importante per la giunta. Arriva l’accordo di coesione con il Governo: un miliardo in trasporti e infrastrutture.

Il Governo strizza l’occhio alla Regione Lazio. Il fil rouge tra Rocca e Meloni, sull’asse dell’Esecutivo, si concretizza: sbloccati nuovi fondi per il Lazio grazie all’accordo per il Fondo di sviluppo e coesione, un progetto che era già in essere da qualche tempo. Ora le proposte sono diventate concrete sul piano economico.

Il portafogli è a disposizione con ben un miliardo e 200 milioni da investire in trasporti e mobilità con particolare attenzione alle opere di urbanizzazione, Rocca ha già detto che potenzierà le reti di trasporto con una nuova mappa ferroviaria. Dal punto di vista urbanistico, invece, ci saranno altre situazioni da appianare. Non solo Roma nella cartina tornasole. Tante possibilità all’interno della Regione con una cabina di regia che sarà condivisa: Giorgia Meloni ha dichiarato di essere “molto soddisfatta” per l’accordo raggiunto.

Regione Lazio, un miliardo e 200 milioni per le infrastrutture: l’accordo di Coesione è realtà

Inoltre il Presidente del Consiglio ha ribadito che sarà in costante contatto con Rocca per mettere a punto quel che riterranno necessario. Il punto è creare una sorta di rapporto costante con i territori per capire i bisogni da ottemperare e le tempistiche necessarie. Il capitale c’è, ora serve tempo e manodopera. I fondi sono stati sbloccati: è, dunque, il momento di mettersi al lavoro. A partire dalla progettazione: “Saremo finalmente più attrezzati per dare visione a questo territorio”, ha detto Rocca.

Grande attesa, in tal senso, per gli interventi sulle periferie: non mancheranno le operazioni di riqualifica che vedono in primo piano alcune zone della Capitale. La Città Eterna, però, non sarà l’unico riferimento. La “nuova era” – definita da Rocca e Meloni – per la Regione Lazio è cominciata: una “coesione” che non passa soltanto attraverso il portafoglio.