Qual è il paese più grande dei castelli romani?

L’area comunemente nota sotto la definizione di Castelli Romani comprende 17 comuni della Provincia di Roma. Andiamo alla scoperta dunque di quest’area vedendo insieme qualche curiosità sull’argomento.

Arte, cultura, ma anche e soprattutto natura. E poi cibo e vino di prim’ordine. I Castelli Romani sono senza dubbio una delle eccellenze del Lazio e vantano un patrimonio ricchissimo sotto tanti punti di vista, dalle bellezze del territorio, passando per i sui borghi, fino ad arrivare all’enogastronomia. Insomma, un tesoro tutto da scoprire. Perdersi tra i suoi meravigliosi panorami, sfruttando gli itinerari naturali, storici e culturali, è dunque d’obbligo se si vive nei dintorni. Oggi allora, all’interno di questo articolo, cercheremo di saperne di più su questa zona.

Quanti sono i comuni dei Castelli Romani

Partiamo intanto da una domanda fondamentale: ovvero quali e quanti sono i comuni che fanno parte dei Castelli? Sì perché basta fare qualche ricerca in rete per capire che in realtà la risposta non è così scontata come sembra. Prendendo ad esempio la pagina dell’enciclopedia online Wikipedia, qui vengono indicati quattordici comuni definiti come “storici” più altri due (Velletri e Lariano) considerati comunque parte di quest’area che copre, precisiamo, una superficie di oltre 400 km2. Quindi un totale allargato di 16 enti amministrativi.

Una piccola curiosità: in passato – era il 2001 – l’allora deputato Mario Pepe avanzò la proposta di istituire una Provincia dei Castelli Romani, staccandosi così da Roma. Ebbene, in quella proposta figuravano ben 33 comuni ricomprendendo però ad esempio anche alcune zone del litorale, come Pomezia e Ardea, e altre ancora nell’area a sud est della Capitale. Qual è dunque la cifra corretta ed esatta? E perché in apertura ne abbiamo menzionati 17? Va da sé che la questione è importante, anche perché la principale domanda a cui vogliamo rispondere in questa sede è proprio quella in merito a quale sia il Comune più grande dei Castelli. E per farlo serve capire tra quali va scelto.

E’ presto detto. In questo articolo abbiamo preso a riferimento al portale Visitcastelliromani, ovvero il sito turistico-promozionale dell’area. Qui vengono indicati in tutto 17 Comuni che sono i seguenti:

Albano Laziale Ariccia Castel Gandolfo Ciampino Colonna Frascati Genzano di Roma Grottaferrata Lanuvio Lariano Marino Monte Compatri Monte Porzio Catone Nemi Rocca di Papa Rocca Priora Velletri

Qual è il comune dei Castelli più grande

Tenendo dunque come riferimento l’elenco poc’anzi letto, ironia della sorte (dato che come visto per alcuni non rientrerebbe nemmeno nell’area) il più grande comune dei Castelli è proprio l’ultimo, cioè Velletri. E questo sia per quanto riguarda la popolazione che l’estensione territoriale. Ma perché allora alcune fonti non lo inseriscono nell’area dei Castelli Romani? La sua esclusione sembrerebbe riferirsi al suo status nel corso dei secoli, considerando che la città mantenne sempre la configurazione di libero comune non appartenendo mai né a signori, né a famiglie. A differenza degli altri. Di fatto però oggi, anche per via della sua collocazione geografica, è pressoché impossibile scorporarlo dall’elenco. E l’attività di marketing territoriale muove esattamente in questa direzione.

Cosa vedere a Velletri

Di Velletri e delle sue bellezze ad ogni modo ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo. Lo potete trovare a questo link anche con una piccola guida su “dove mangiare”. Che trattandosi di Castelli – ormai sì, lo abbiamo appurato – non guasta mai. Se invece avete poco tempo ecco un pratico riassunto:

1. Palazzo dei Conservatori (oggi sede di alcuni uffici comunali);

2. Chiesa di Santa Lucia;

3. Porta Napoletana (in foto);

4. Palazzo comunale, via G. Mameli,6;

5. Museo Archeologico, con sede nel Palazzo Comunale;

6. Museo di Geopaleontologia, con sede nel Palazzo Comunale;

7. Museo Diocesano, con sede nel chiostro della Cattedrale di San Clemente.